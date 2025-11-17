Clash avec le PSG : La folie à 240M€ de Mbappé !

Pierrick Levallet

Entre le PSG et Kylian Mbappé, la guerre est encore loin d’être terminée. Une audience aux prud’hommes était prévue ce lundi pour régler le litige entre les deux parties. L’attaquant du Real Madrid réclamait initialement 55M€ à son ancien club. La somme aurait toutefois grimpé jusqu’au montant fou de 240M€.

Le clash continue entre Kylian Mbappé et le PSG. Depuis son départ au Real Madrid, l’attaquant de 26 ans ne cesse de réclamer 55M€ à son ancien club. Cette somme correspondait à des salaires et primes impayées. De leur côté, les Rouge-et-Bleu insistent toujours sur l’existence d’un accord passé entre les deux parties en cas de départ libre.

Mbappé réclame 240M€ au PSG ! Une audience aux prud’hommes était donc prévue ce lundi pour départager les deux parties. Et d’après les informations divulguées par Le Parisien, Kylian Mbappé réclamerait désormais le montant fou de 240M€ de dommages et intérêts au PSG après le préjudice subi suite à son transfert libre lors de l’été 2024.