Kylian Mbappé : Le PSG lui annonce une catastrophe imminente !

Axel Cornic

Ce lundi 17 novembre, Kylian Mbappé et le Paris Saint-Germain se retrouvent devant les Prud’hommes pour essayer de trancher leur litige. Le joueur qui évolue désormais au Real Madrid réclame des grosses sommes à son ancien club, notamment pour des impayés remontant à 2024.

C’est un épisode important du feuilleton qui oppose toujours Kylian Mbappé à son ancien club du PSG. Les deux parties se retrouvent en effet devant les prud’hommes de Paris, avec des chiffres astronomiques qui ont filtré ces dernières heures.

Mbappé et le PSG devant la justice L’entourage de Kylian Mbappé réclamerait en effet près de 240M€ au PSG, avec notamment 37 millions de dommages et intérêts sur le harcèlement moral, ainsi que 44 millions d'euros à titre de dommages et intérêts pour cause de licenciement sans cause réelle ni sérieuse. De son côté, le club parisien réclamerait à son ancien joueur 180M€ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.