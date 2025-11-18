Kylian Mbappé - Le clash : Pierre Ménès règle ses comptes !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Régulièrement attaqué par Jérôme Rothen dans son émission sur RMC, Kylian Mbappé fait donc l'objet d'un traitement assez spécial de la part de l'ancien ailier gauche du PSG, et qui ne plait pas du tout à Pierre Ménès. Ce dernier ne manque pas à son tour de clasher Rothen et dénonce son acharnement sur l'attaquant de l'équipe de France et du Real Madrid.

C'est un fait, ce n'est pas l'amour fou entre Pierre Ménès et Jérôme Rothen qui se sont déjà clashés sur X par le passé. Mais surtout, les deux hommes ont des positions radicalement opposés sur le cas Kylian Mbappé, que l'ancien footballeur clashe régulièrement dans son émission Rothen s'enflamme, sur RMC, tandis que Ménès a quant à lui plutôt tendance à défendre l'attaquant du Real Madrid.

Ménès charge encore Rothen Dans une vidéo publiée ce lundi sur sa chaine Youtube, Pierre Ménès en a remis une couche au sujet de Jérôme Rothen et de son acharnement contre Mbappé : « Je n’ai aucune explication à avoir avec Rothen. Il a son émission, je pense qu’il n’en a strictement rien à foutre de mon opinion, et il a bien raison. Maintenant, je ne supporte pas ce qu’il dit sur Mbappé et sur d’autres sujets. J’ai trouvé sa charge sur Cherki encore une fois totalement disproportionnées », explique-t-il.