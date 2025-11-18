Kylian Mbappé - Le clash : Pierre Ménès règle ses comptes !

Régulièrement attaqué par Jérôme Rothen dans son émission sur RMC, Kylian Mbappé fait donc l'objet d'un traitement assez spécial de la part de l'ancien ailier gauche du PSG, et qui ne plait pas du tout à Pierre Ménès. Ce dernier ne manque pas à son tour de clasher Rothen et dénonce son acharnement sur l'attaquant de l'équipe de France et du Real Madrid.
C'est un fait, ce n'est pas l'amour fou entre Pierre Ménès et Jérôme Rothen qui se sont déjà clashés sur X par le passé. Mais surtout, les deux hommes ont des positions radicalement opposés sur le cas Kylian Mbappé, que l'ancien footballeur clashe régulièrement dans son émission Rothen s'enflamme, sur RMC, tandis que Ménès a quant à lui plutôt tendance à défendre l'attaquant du Real Madrid.
Ménès charge encore Rothen
Dans une vidéo publiée ce lundi sur sa chaine Youtube, Pierre Ménès en a remis une couche au sujet de Jérôme Rothen et de son acharnement contre Mbappé : « Je n’ai aucune explication à avoir avec Rothen. Il a son émission, je pense qu’il n’en a strictement rien à foutre de mon opinion, et il a bien raison. Maintenant, je ne supporte pas ce qu’il dit sur Mbappé et sur d’autres sujets. J’ai trouvé sa charge sur Cherki encore une fois totalement disproportionnées », explique-t-il.
« Je trouve ça méprisable »
« Mais comme je le disais à l’époque quand c’était Dugarry qui avait une émission à sa place : quand tu fais 2h d’antenne par jour, cinq jours par semaine, il faut trouver des choses pour te renouveler, pour faire parler de toi. Il ne faut pas hésiter à changer d’avis, à se contredire, ce n’est pas facile. Moi j’étais déjà critiqué avec 2h d’antenne par semaine, donc j’imagine pas avec 10 ce que j’aurais pu prendre dans la tête. Mais la nouvelle inimité de Rothen pour Mbappé, tout le monde a compris d’où ça venait, et je trouve ça assez méprisable », poursuit Pierre Ménès, qui dénonce donc les attaques à répétition de Rothen envers Kylian Mbappé.