Alerte au PSG : Pierre Ménès s’inquiète pour un joueur !

Titularisé pour la première fois de sa carrière en équipe de France dimanche soir en Azerbaïdjan, Lucas Chevalier a encaissé un but au bout de quelques minutes de jeu seulement. Une performance plutôt compliquée dans pour le gardien du PSG, dans la lignée de son début de saison délicat en club, et Pierre Ménès commence à s'inquiéter du rendement de Chevalier.

Recruté par le PSG pour 40M€ lors du dernier mercato estival, Lucas Chevalier est largement pointé du doigt par les observateurs qui reprochent à l'ancien gardien du LOSC de ne pas être suffisamment décisif sous le maillot du club de la capitale. Et dimanche, alors qu'il vivait sa première cape avec l'équipe de France en Azerbaïdjan (victoire 4-1), Chevalier a encaissé dès la 4e minute de jeu, ce qui a relancé les critiques sur son niveau actuel.

« Il est dans sa statistique du début de saison avec le PSG » Dans une vidéo sur sa chaine Youtube, Pierre Ménès a évalué la performance de Lucas Chevalier qui, même s'il est pas fautif sur le but adversaire dimanche avec les Bleus, n'a pas pour autant été décisif : « Je peux ne pas le noter, je peux lui mettre 5, puisqu'il a encaissé un but. Il est dans sa statistique du début de saison avec le PSG, c'est à dire un tir cadré, un but. Mais sur celui-là, il ne peut pas grand-chose », constate Ménès.