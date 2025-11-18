PSG - Deux transferts à 110M€ : Jackpot annoncé !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Auteur d'un remarquable triplé avec le Portugal dimanche, João Neves a rappelé qu'il était, au même titre que Vitinha, l'un des meilleurs milieux de terrain au monde du moment. Et Pierre Ménès d'ailleurs que le PSG, qui a déboursé au total près de 110M€ pour recruter les deux international lusitaniens ces dernières années, a beaucoup de chance de pouvoir compter sur la paire Neves-Vitinha.

Le Portugal n'a pas fait dans le détail dimanche en atomisant l'Arménie sur le score de 9-1, avec notamment un João Neves des grands soirs. Le milieu de terrain du PSG a inscrit un triplé en faveur de son pays, et son association dans l'entrejeu avec Vitinha a une nouvelle fois fait des merveilles. D'ailleurs, alors que le PSG avait déboursé au total près de 110M€ pour recruter Neves (65M€) et Vitinha (45M€) ces dernières années, Pierre Ménès s'est confié sur les grandes qualités des deux internationaux portugais.

« Vitinha, le cerveau du PSG » « On parle peu de Neves parce que Vitinha est le cerveau du PSG, c’est l’organisateur. Il n’y a qu’à voir comment le Bayern a immédiatement pressé Vitinha quand ils étaient à égalité numérique. Joao Neves est un joueur plus offensif, avec moins de volume », constate Ménès dans une vidéo sur sa chaine Youtube, Pierrot le Foot. Et il fait l'éloge des deux joueurs du PSG.