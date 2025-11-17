PSG : Hakimi avec Salah à l'étranger, le rendez-vous est programmé !

Amadou Diawara

Achraf Hakimi a été l'un des grands artisans de la réussite du PSG lors de la saison 2024-2025. Le club de la capitale ayant réalisé un quadruplé historique. Logiquement, l'international marocain fait partie des trois finalistes pour le Ballon d'Or africain. Opposé à Mohamed Salah et à Victor Osimhen pour le titre de meilleur joueur africain de l'année, Achraf Hakimi devrait participer à la cérémonie ce mercredi soir à Rabat.

Le PSG n'oubliera jamais la saison 2024-2025. En effet, le club présidé par Nasser Al-Khelaïfi a réalisé un quadruplé historique, remportant à la fois la Ligue 1, le Trophée des Champions, la Coupe de France et sa toute première Ligue des Champions. De surcroit, les hommes de Luis Enrique ont disputé la finale de la Coupe du Monde des clubs, ayant été battus par Chelsea.

Hakimi va assister à la cérémonie du Ballon d'Or africain ? Grand artisan de la réussite du PSG en 2024-2025, Achraf Hakimi fait partie du top 10 du Ballon d'Or 2025. En effet, le latéral droit de 27 ans est classé 6ème derrière Raphinha, Mohamed Salah, Vitinha, Lamine Yamal et Ousmane Dembélé, qui a remporté le Graal. En prime, Achraf Hakimi peut remporter le trophée de meilleur joueur africain de l'année.