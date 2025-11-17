PSG - Achraf Hakimi : Son remplaçant parfait à 25M€ !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Gravement touché à la cheville début novembre, Achraf Hakimi ne rejouera plus avant 2026 au PSG. De son côté, le club parisien pourrait tenter de lui retrouver un remplaçant sur le mercato. Si le nom de Daniel Muñoz revient avec insistance, Paris pourrait également trouver son bonheur avec le Roumain Andri Ratiu (Rayo Vallecano).

Le PSG va devoir se creuser la tête. Victime d’un terrible tacle de Luis Diaz début novembre, Achraf Hakimi est blessé à la cheville. Le latéral droit marocain si important dans le système de Luis Enrique, ne rejouera pas avant 2026, obligeant le club parisien à rapidement réagir. Le recrutement d’un nouveau défenseur droit pourrait avoir lieu cet hiver.

« Je trouve que la piste d'Andri Ratiu mériterait d'être explorée » Le nom de Daniel Muñoz, latéral colombien évoluant à Crystal Palace revient avec insistance pour le PSG, qui aurait tout intérêt à se pencher sur le profil d’Andri Ratiu selon le compte X Data’Scout. « Je trouve que la piste d'Andri Ratiu mériterait d'être explorée. Physiquement impressionnant, il est l'un des joueurs les plus rapides du monde tout en étant capable de répéter les efforts à haute intensité, une donnée importante dans le football moderne », confie ce dernier sur le réseau social avant de poursuivre.