Transfert à 50M€ : Coup de tonnerre au PSG !

Amadou Diawara

Selon certaines rumeurs, le PSG aurait lancé les hostilités pour boucler la signature d'Ayyoub Bouaddi. D'ailleurs, le club de la capitale aurait été proche de finaliser le transfert du crack de 18 ans. Mais alors que le LOSC vient d'officialiser la prolongation d'Ayyoub Bouaddi, la presse suisse a affirmé qu'il n'y avait jamais eu aucun contact entre le PSG et le joueur.

D'après les indiscrétions d'ESPN, divulguées ce jeudi, le PSG était proche de boucler le transfert d'Ayyoub Bouaddi, et ce, pour une arrivée lors de ce mercato hivernal. Toutefois, le LOSC a officialisé la prolongation de son numéro 32 ce vendredi soir, et ce, jusqu'au 30 juin 2029.

LOSC : Ayyoub Bouaddi a prolongé D'après les dernières indiscrétions de RMC Sport, le LOSC a fait le nécessaire pour qu'Ayyoub Bouaddi rempile parce qu'il ne compte pas le lâcher lors de la prochaine fenêtre de transferts. Toutefois, les Dogues seraient prêts à vendre leur crack de 18 ans à l'issue de la saison, et ce, en cas d'offre d'au moins 50M€.