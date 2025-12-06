Transfert de Doué : Le PSG lui fait passer un test insolite pour signer !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Du côté du PSG, un Doué peut en cacher un autre. Alors qu’on connait bien évidemment Désiré Doué, ces derniers jours, c’est son cousin Eddy Doué qui a fait parler de lui. Arrivé à Paris en 2024, le milieu de terrain a rejoint le club de la capitale en provenance de Dunkerque. Et voilà que son recrutement se serait effectué dans des conditions particulières.

Se retrouvant sous le feu des projecteurs depuis quelques jours, Eddy Doué a été mis en avant grâce une compilation de son match face à Chelsea avec le PSG U23. Une performance qui a alors fait forte impression et qui aura donc permis au cousin de Désiré Doué d’être sur le devant de la scène. Evoluant donc aujourd’hui avec le club de la capitale, Eddy Doué est arrivé au PSG en 2024 sous l’impulsion notamment de Yohan Cabaye.

De Dunkerque au PSG ! Comme l’explique RMC, Eddy Doué avait tapé dans l’oeil de Yohan Cabaye, directeur du centre de formation du PSG, lors d’un match entre les jeunes du club de la capitale et de Dunkerque, où évoluait le cousin de Désiré Doué. Le PSG a d’ailleurs profité de la tergiversation du club nordiste pour s’offrir Eddy Doué.