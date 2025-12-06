PSG : Séparation imminente pour Nasser Al-Khelaïfi !

Alexis Brunet

Recruté à l’hiver 2024 par le PSG, Lucas Beraldo pourrait ne pas faire de vieux os à Paris. Le défenseur central intéresse des formations de Serie A, qui pourraient passer à l’attaque lors du mercato hivernal. Nasser Al-Khelaïfi ne serait pas fermé à l’idée de prêter le Brésilien, si une option d’achat à 20M€ est comprise dans l’opération.

« J’ai vu circuler certaines fausses informations disant que je voudrais quitter le PSG. Je suis très heureux au PSG, et jouer et défendre ce club est sans aucun doute un rêve devenu réalité. Je reste concentré pour continuer à donner le meilleur de moi-même et, avec mes coéquipiers, atteindre nos objectifs. Allez Paris ! » C’est par ce message posté sur Instagram fin octobre que Lucas Beraldo essayait de couper court aux rumeurs affirmant qu’il voulait quitter Paris. Visiblement, cela n’a pas eu l’effet escompté.

Beraldo plaît en Italie D’après les informations de Calcio Mercato, plusieurs formations italiennes seraient attentives à la situation de Lucas Beraldo. L’AC Milan et la Juventus de Turin, qui chercheraient à renforcer leur défense, se verraient bien mettre la main sur le joueur du PSG qui, à 22 ans, a encore une grande marge de progression.