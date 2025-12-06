Transfert à l’OM : Il se lâche après la grosse polémique !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Présent en conférence de presse vendredi à la veille d'affronter le PSG, Valentin Rongier est revenu sur son adoption par les supporters rennais, quelques mois après son transfert en provenance de l’OM. L’arrivée du milieu de terrain âgé de 30 ans avait provoqué une vague de contestation chez les supporters, en raison de son passé de joueur du FC Nantes.

Formé au FC Nantes où il a fait ses débuts avant de rejoindre l’OM en 2019, Valentin Rongier a dû prouver sur le terrain pour convaincre les supporters du Stade Rennais. Le milieu de terrain âgé de 30 ans avait été la cible de banderoles hostiles au moment de son arrivée, comme Quentin Merlin, mais s’est déjà imposé comme un cadre de sa nouvelle équipe, où Habib Beye en a rapidement fait son capitaine.

« Je n’ai jamais été mal à l’aise » Valentin Rongier a même été élu joueur du mois de nombre par les supporters du Stade Rennais. « Mon adoption par les supporters rennais ? Il faudrait leur poser la question de savoir s’ils m’ont adopté ou pas. Concernant mon ressenti, je n’ai jamais été mal à l’aise », a déclaré l’ancien joueur de l’OM vendredi en conférence de presse, à la veille du déplacement sur la pelouse du PSG.