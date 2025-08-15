Départ de l'OM : Il se fait lyncher à la télévision !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Pendant des années, Valentin Rongier s'est identifié au FC Nantes où il a été formé et lancé dans le grand bain du monde professionnel. Ce qui lui avait permis de se moquer du rival du Stade Rennais par le passé. Ayant signé à Rennes cet été, Rongier s'est excusé de son attitude, mais a été sèchement recadré par ses nouveaux supporters pour la réception de l'OM ce vendredi.

Valentin Rongier est passé par l'académie nantaise avant de faire ses premiers dans le monde professionnel sous la tunique du FC Nantes. Chez les Canaris, le milieu de terrain français à présent âgé de 30 ans a donc grandi dans une rivalité importante vis-à-vis de Bordeaux ainsi que le Stade Rennais. Par le passé, de son temps dans la Loire, Rongier s'est moqué à plusieurs reprises du club breton en qualifiant même les joueurs rennais de chèvres sur son compte Instagram.

«Rennes ? C'est un club qui ne m'attire pas du tout» Dans le cadre d'une entrevue accordée à Ouest-France en 2018, l'ancien joueur du FC Nantes tenait le discours suivant à propos de son aversion pour le Stade Rennais. « C'est un club de la région qui a beaucoup de supporters. Un rival de Nantes depuis longtemps, avec Bordeaux. Comme je suis Nantais, depuis que je suis petit, c'est forcément un club que je vois comme ennemi. C'est un club qui ne m'attire pas du tout. Et ce n'est pas comme si j'étais de passage à Nantes. C'est ma 18e saison, j'ai le club en moi. Je ne pourrais pas aller là-bas. Je ne sais pas non plus si je serais le bienvenu ».

«Mes chambrages, ça a toujours été bon enfant» Sept années sont passées au cours desquelles Valentin Rongier a connu une aventure de six saisons à l'OM. Cependant, son séjour à Marseille a pris fin cet été pour laisser place à un nouveau chapitre... au Stade Rennais ! Pendant sa conférence de presse de présentation en juillet dernier, Valentin Rongier faisait son mea culpa pour ses propos énoncés par le passé à l'égard du club rennais. « C’était il y a longtemps. C’était un contexte différent aussi. J’étais joueur de Nantes quand on est passé par le centre de formation, que ce soit du côté de Rennes, je pense, ou du côté de Nantes. On essaie de cultiver un petit peu cette rivalité, ce derby. Mais pour moi, si vous reprenez mes propos, mes chambrages, ça a toujours été bon enfant. Je n’ai jamais voulu me manquer de respect que ce soit à l’institution Rennes ou à leur supporter. S’il y en a qui se sont sentis blessés ou offensés par mes propos, dans ce cas là, je suis navré ».