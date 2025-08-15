Transferts à l'OM : Les belles surprises annoncées à la télévision !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Ils sont six à avoir déposés leurs valises dans la cité phocéenne depuis le coup d'envoi du mercato estival. Et d'ici sa fermeture le 1er septembre prochain, il se pourrait que trois voire quatre nouvelles recrues soient enregistrées par la direction de l'OM à en croire le discours de Medhi Benatia à Ligue 1+ ce vendredi soir.

Angel Gomes, CJ Egan-Riley, Facundo Medina, Igor Paixao, Pierre-Emerick Aubameyang et Timothy Weah. Voici le bilan des arrivées du côté de l'Olympique de Marseille à un peu plus de deux semaines de la clôture du mercato estival programmée pour le 1er septembre prochain. Mais d'ici-là, la direction de l'OM pourrait réserver quelques surprises à ses supporters et ainsi, de nouveaux accueils bouillants à l'aéroport de Marignane pour les éventuelles futures recrues.

«On va essayer de faire au mieux sur les 10 derniers jours qu'il reste» Dans le cadre de la première de l'OM en Ligue 1 cette saison à Rennes ce vendredi soir, Medhi Benatia était présent au bord de la pelouse du Roazhon Park au micro de Ligue 1+. L'occasion pour le directeur du football de l'Olympique de Marseille de faire le teasing de plusieurs signatures. « On va essayer de faire au mieux sur les 10 derniers jours qu'il reste (ndlr sur le mercato) pour avoir une belle équipe. Il reste encore un ou deux postes qu'on aimerait renforcer, donner plus de solutions au coach pour pouvoir affronter le calendrier infernal qu'on va avoir cette année ».