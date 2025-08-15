Transfert à 55M€ : Le PSG prépare une grande annonce ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Clap de fin dans le feuilleton Randal Kolo Muani. Alors que le principal intéressé n'avait pas vraiment dissimulé ses velléités de départ à la Juventus où il s'était déjà relancé en prêt cet hiver, un second prêt avec obligation d'achat d'une valeur de 55M€ aurait permis au PSG et à la Vieille Dame de se mettre d'accord ce vendredi.

Président du PSG, Nasser Al-Khelaïfi décidait de miser très gros sur Randal Kolo Muani dans les derniers instants du mercato estival de 2023. Et ce, une demi-saison après ses fulgurances à la Coupe du monde 2022 avec l'équipe de France. Cependant, au Paris Saint-Germain, Kolo Muani n'a pas su impressionner Luis Enrique qui a fini par se passer de ses services au fil du temps.

C'est fait pour Randal Kolo Muani à la Juventus Si bien que Randal Kolo Muani s'en est allé en prêt dans le Piémont en janvier dernier. Sous les couleurs bianconeri de la Juventus, l'international français a retrouvé du temps de jeune et des couleurs en inscrivant 10 buts pour la Vieille Dame. Cependant, son prêt sec s'est conclu après la Coupe du monde des clubs et Kolo Muani a dû prendre, jusqu'à ce vendredi 15 août, son mal en patience concernant son désir de revenir à la Juve.