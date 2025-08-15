PSG - 30M€ : Une folie signée Pep Guardiola ?

Pierrick Levallet

Le feuilleton Gianluigi Donnarumma ne cesse d’animer le mercato du PSG. À un an de la fin de son contrat, le portier italien va partir. Le gardien de but de 26 ans serait notamment sur les tablettes de Manchester City. Pep Guardiola le voudrait absolument dans son équipe et serait donc prêt à des folies pour le recruter cet été.

D’ici peu de temps, Gianluigi Donnarumma ne devrait plus être un joueur du PSG. Remplacé par Lucas Chevalier dans la capitale, le portier italien a officialisé son départ il y a quelques jours. Le gardien de but de 26 ans, poussé vers la sortie, s’est mis en quête d’un nouveau club. Et l’un de ses prétendants ferait le forcing pour le recruter.

Guardiola prêt à une folie pour Donnarumma ? Comme le rapporte Caught Offside, Manchester City continuerait de pousser pour Gianluigi Donnarumma. Pep Guardiola serait notamment prêt à faire une folie pour recruter le champion d’Europe. Le technicien espagnol serait même prêt à s’aligner sur les 30M€ demandés par le PSG pour le recruter dès cet été.