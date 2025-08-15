Mercato - PSG : Le transfert surprise annoncé avec l’aide du Qatar ?

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Enfant du club, Presnel Kimpembe a réalisé son plus grand rêve avec le PSG en remportant, le 31 mai dernier, la Ligue des Champions. Mais alors qu’il ne joue plus du tout sous Luis Enrique, le défenseur central de 30 ans pourrait quitter Paris cet été, et prendre la direction du Qatar.

Une véritable consécration. A l’issue de la victoire du PSG en Ligue des Champions le 31 mai dernier, un cliché avait rapidement ému les supporters parisiens sur les réseaux sociaux. Sur ce dernier, on y voyait Marquinhos, accompagné de Presnel Kimpembe en larmes, brandissant tous deux la Coupe aux grandes oreilles.

Kimpembe vers un départ du PSG Formé au PSG, Presnel Kimpembe semble loin de ses meilleurs années. Le défenseur central traverse un véritable calvaire depuis sa terrible rupture du tendon d’Achille en février 2023. S’il a pu reprendre la compétition sur quelques apparitions la saison dernière, son avenir au PSG semble clairement révolu, lui dont le contrat prend fin l’été prochain.