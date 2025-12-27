Séparation terminée : Zidane annonce son grand retour !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Après avoir quitté l'équipe de France par la petite porte en 2006 avec un coup de boule et une expulsion en finale de la Coupe du Monde, Zinedine Zidane semble bien parti pour être nommé à la tête des Bleus l'été prochain. Et il avait d'ailleurs affirmé avec conviction dès 2022 que son histoire avec l'équipe de France n'était pas terminée.

Dans un large entretien accordé à L'EQUIPE en juin 2022 à l'occasion de ses 50 ans, Zinedine Zidane évoquait notamment la fin de son histoire brutale avec l'équipe de France en finale de la Coupe du Monde 2006 et son expulsion pour avoir assené un coup de tête à Marco Materazzi. Après vingt ans de séparation avec les Bleus, Zidane s'apprête donc à retrouver la sélection l'été prochain en tant que sélectionneur nationale, un retour qu'il avait pressenti dès 2022 dans cette interview.

Zidane et son expulsion en 2006 « Ce jour-là, ma maman est très fatiguée. J’ai plusieurs fois ma sœur au téléphone dans la journée. Je sais que ma maman n’est pas bien mais ce n’est pas très grave non plus. Ça m’interpelle néanmoins. Je reste quand même concentré. Mais ce sont des choses qui se bousculent. La pression, ceci, cela. Lui (Materazzi), il ne me parle pas de ma mère. Il a souvent dit qu’il n’avait pas insulté ma mère. C’est vrai. Mais il a insulté ma sœur, qui était auprès de ma maman à ce moment-là. Sur un terrain, il y a déjà eu des insultes. Tout le monde se parle, parfois mal, mais tu ne fais rien. Là, ce jour-là, il s’est passé ce qu’il s’est passé. Il a déclenché quelque chose en parlant de ma sœur Lila. L’espace d’une seconde, et c’est parti… Mais après, il faut accepter. Je ne suis pas fier mais ça fait partie de mon parcours. À ce moment-là, j’étais plus fragile. C’est parfois dans ces moments que tu peux faire quelque chose qui n’est pas bien… », confie Zidane sur son expulsion en finale, avant d'évoquer son retour avec l'équipe de France.