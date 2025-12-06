Officiel : Un phénomène snobe le PSG, le gros coup qui le régale !

Si les rumeurs ont annoncé une signature proche d’Ayyoub Bouaddi au PSG, on a finalement eu le droit à une grande surprise ce vendredi soir. En effet, en marge de la rencontre face à l’OM, le LOSC a officialisé la prolongation de son crack jusqu’en 2029. Bouaddi est donc loin de quitter Lille, pour le plus grand bonheur d’Olivier Létang.
A 18 ans, Ayyoub Bouaddi est décrit comme un futur grand joueur. Actuellement au LOSC, il est déjà annoncé dans le viseur de prestigieux clubs européens. Aux dernières nouvelles, il avait même été question d’un vif intérêt du PSG pour Bouaddi. Mais voilà que l’avenir de ce dernier va continuer de s’écrire du côté de Lille, où il a prolongé jusqu’en 2029.
« Une très grande émotion »
Président du LOSC, Olivier Létang a réagi à cette prolongation d’Ayyoub Bouaddi. Se réjouissant de cette signature, il a alors confié pour les médias des Dogues : « La prolongation du contrat d’Ayyoub est une très grande émotion tant nous sommes liés par nos parcours. Il s’agit tout d’abord d’une relation humaine, forte et spéciale. Ayyoub est un joueur très important de notre effectif. De par ses valeurs et son talent, il incarne l’excellence de la formation du LOSC, qui façonne des footballeurs, mais aussi des hommes ».
« Nous sommes très heureux de voir Ayyoub Bouaddi poursuivre l’aventure chez nous »
« Il dispose d’un potentiel exceptionnel et d’une grande maturité pour son âge. Mais ce n’est pas suffisant pour devenir un grand champion. Il faut aussi du travail, de la détermination, de l’humilité, un mental et un supplément d’âme. Et sur ces aspects-là également Ayyoub présente toutes les garanties qui me font dire qu’il est et qu’il sera un footballeur de très haut niveau. Pour ça, il doit continuer de se développer, de grandir. Le cadre que nous lui offrons au LOSC est idéal pour lui permettre de franchir de nouveaux paliers. C’est pourquoi nous sommes très heureux de voir Ayyoub Bouaddi poursuivre l’aventure chez nous. Chez lui », a poursuivi Létang à propos d’Ayyoub Bouaddi.