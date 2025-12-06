Officiel : Un phénomène snobe le PSG, le gros coup qui le régale !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Si les rumeurs ont annoncé une signature proche d’Ayyoub Bouaddi au PSG, on a finalement eu le droit à une grande surprise ce vendredi soir. En effet, en marge de la rencontre face à l’OM, le LOSC a officialisé la prolongation de son crack jusqu’en 2029. Bouaddi est donc loin de quitter Lille, pour le plus grand bonheur d’Olivier Létang.

A 18 ans, Ayyoub Bouaddi est décrit comme un futur grand joueur. Actuellement au LOSC, il est déjà annoncé dans le viseur de prestigieux clubs européens. Aux dernières nouvelles, il avait même été question d’un vif intérêt du PSG pour Bouaddi. Mais voilà que l’avenir de ce dernier va continuer de s’écrire du côté de Lille, où il a prolongé jusqu’en 2029.

« Une très grande émotion » Président du LOSC, Olivier Létang a réagi à cette prolongation d’Ayyoub Bouaddi. Se réjouissant de cette signature, il a alors confié pour les médias des Dogues : « La prolongation du contrat d’Ayyoub est une très grande émotion tant nous sommes liés par nos parcours. Il s’agit tout d’abord d’une relation humaine, forte et spéciale. Ayyoub est un joueur très important de notre effectif. De par ses valeurs et son talent, il incarne l’excellence de la formation du LOSC, qui façonne des footballeurs, mais aussi des hommes ».