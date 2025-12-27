Zinedine Zidane : La rupture inquiétante...

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

A l'issue de la Coupe du monde, l'équipe de France changera de sélectionneur et Zinedine Zidane devrait bien être le prochain patron des Bleus. Une tendance confirmée par Alain Giresse qui s'inquiète toutefois des adieux qui seront fait à Didier Deschamps, surtout en cas de mauvaise performance l'été prochain.

A quelques mois de la Coupe du monde, Didier Deschamps prépare son départ du poste de sélectionneur avant de laisser sa place, probablement à Zinedine Zidane. Cependant, avant de penser à l'arrivée de l'ancien coach du Real Madrid, Alain Giresse craint qu'en cas de mauvais résultats de l'équipe de France à la prochaine Coupe du monde, les adieux de Deschamps soient gâchés.

Giresse inquiet des adieux pour Deschamps « Il reste encore une compétition, et il faut toujours faire très attention parce qu’on sait très bien que quelques fois, une compétition peut égratigner tout le reste, en fonction des résultats. Je ne l’espère pas. En toute objectivité, on peut considérer que la France peut se positionner dans les équipes qui peuvent postuler au titre, ça c’est sûr. Si Didier arrivait encore jusqu’au bout… Déjà que son parcours est parfaitement réussi, ce serait fabuleux, ce serait un parcours exceptionnel », confie-t-il au micro de RMC avant de poursuivre.