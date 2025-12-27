PSG : Pierre Ménès annonce un problème avec Marquinhos !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Défenseur de 31 ans, Marquinhos est présent au PSG depuis 2013 et a récemment franchi la barre des 500 matches avec le club. Le Brésilien, qui s'est imposé comme l'un des éléments les plus importants de l'effectif ces dernières années, joue moins depuis le début de la saison. Aux côtés de Willian Pacho, il a parfois du mal à tenir le choc.

Après avoir fourni beaucoup d'efforts pour aller chercher la Ligue des champions pour la première fois de l'histoire du PSG, Marquinhos a dû ralentir le pas. Depuis le début de la saison, le Brésilien n'a disputé que 13 matches. Plus que son temps de jeu réduit, c'est aussi son niveau de jeu qui est pointé du doigt car Pierre Ménès estime que c'est Willian Pacho qui tient vraiment la baraque.

Willian Pacho, la nouvelle figure de la défense parisienne Recruté l'année dernière, Willian Pacho n'a pas mis longtemps avant de s'imposer comme un élément très important de la défense parisienne. L'Equatorien est même essentiel. « Pacho est devenu un peu l'assurance tous risques de la défense centrale du PSG. Tantôt il est aligné avec Marquinhos, qui n'est pas dans la meilleure forme de sa carrière, tantôt (il joue) avec Zabarnyi, qui est vraiment une grosse déception au PSG. Pacho, il est imperturbable » souligne Pierre Ménès sur sa chaîne YouTube.