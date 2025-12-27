PSG : Pierre Ménès annonce un problème avec Marquinhos !

Défenseur de 31 ans, Marquinhos est présent au PSG depuis 2013 et a récemment franchi la barre des 500 matches avec le club. Le Brésilien, qui s'est imposé comme l'un des éléments les plus importants de l'effectif ces dernières années, joue moins depuis le début de la saison. Aux côtés de Willian Pacho, il a parfois du mal à tenir le choc.
Après avoir fourni beaucoup d'efforts pour aller chercher la Ligue des champions pour la première fois de l'histoire du PSG, Marquinhos a dû ralentir le pas. Depuis le début de la saison, le Brésilien n'a disputé que 13 matches. Plus que son temps de jeu réduit, c'est aussi son niveau de jeu qui est pointé du doigt car Pierre Ménès estime que c'est Willian Pacho qui tient vraiment la baraque.
Willian Pacho, la nouvelle figure de la défense parisienne
Recruté l'année dernière, Willian Pacho n'a pas mis longtemps avant de s'imposer comme un élément très important de la défense parisienne. L'Equatorien est même essentiel. « Pacho est devenu un peu l'assurance tous risques de la défense centrale du PSG. Tantôt il est aligné avec Marquinhos, qui n'est pas dans la meilleure forme de sa carrière, tantôt (il joue) avec Zabarnyi, qui est vraiment une grosse déception au PSG. Pacho, il est imperturbable » souligne Pierre Ménès sur sa chaîne YouTube.
Marquinhos sur le déclin ?
Moins présent cette saison, Marquinhos a vu son avenir être questionné. Le Brésilien est sous contrat jusqu'en 2028 mais il traverse actuellement une période un peu plus tranquille. En attendant, pour assurer la défense centrale, le PSG a mis le doigt sur un joueur efficace. « Pacho, il est imperturbable. Il est là, il intervient, il gagne ses duels, il dégage le ballon. Il ne faut pas lui demander de faire des merveilles avec la balle. Il n'est pas là pour ça, c'est un vrai défenseur et il en faut aussi » poursuit Pierre Ménès.