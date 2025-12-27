OL : La grosse punchline signée Benzema !

Alexis Brunet

Avant de rejoindre le Real Madrid et de devenir une véritable légende du club madrilène, Karim Benzema faisait le bonheur de l’OL où il a été formé. L’attaquant y a fait ses débuts chez les professionnels et lors de son entrée dans le vestiaire de l’équipe première, le Ballon d’or avait lâché une énorme punchline à ses nouveaux coéquipiers.

Depuis de très nombreuses années, l’OL est réputé pour avoir l’un des meilleurs centres de formation de France. Les Gones ont fait éclore de véritables pépites comme Hatem Ben Arfa, Houssem Aouar, mais surtout le Ballon d’or Karim Benzema.

« Pas une seule bêtise » Karim Benzema a été formé à l’OL, mais il y a également effectué quatre saisons chez les professionnels. Lorsqu’il était au centre de formation, l’attaquant était déjà connu pour être un exemple de professionnalisme selon Gérard Bonneau, ancien recruteur, qui l’a fait signer à Lyon. « Au centre de formation, il y avait des règles strictes… et Karim n’a jamais enfreint aucune d’elles. De 15 à 18 ans, pas une seule bêtise : aucun retard à l’école, au petit-déjeuner, aucune sortie nocturne… rien. Il savait déjà qu’il voulait devenir joueur professionnel », a déclaré l’homme de 71 ans à Foot Mercato.