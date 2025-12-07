«Très fort» : Transfert de folie au PSG !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

L'hiver dernier, le PSG a mis la main sur Khvicha Kvaratskhelia sur le mercato. Le Géorgien, qui évoluait au Napoli, a marqué les esprits ces dernières années et continue de briller à Paris. Samedi, il a été au rendez-vous en inscrivant un doublé face à Rennes lors de la large victoire du club (5-0), ce qui rassure Florent Gautreau.

Impressionnant à Naples, Khvicha Kvaratskhelia a fini par être recruté par le PSG pour 70M€ en janvier dernier. Le Géorgien n'a pas mis longtemps avant de faire parler son talent même si parfois on attend mieux de lui. Samedi face à Rennes, il a largement contribué au succès de son équipe, un rendez-vous qu'il ne fallait pas manquer.

Le PSG solide face à Rennes Après sa défaite face à Monaco le week-end dernier, le PSG a perdu la tête du championnat de Ligue 1 au profit du RC Lens. Si les Sang et Or ont encore gagné et conservent cette position, le club de la capitale ne devait pas connaître de faux pas pour rester au contact, à un point. Le travail de Khvicha Kvaratskhelia était donc important sur ce match. « C'est pas juste que Kvara est meilleur aujourd'hui. Ça va dire que les gars savent que quand il va falloir hausser le niveau, comme là parce que tu as perdu contre Monaco et que les tout le monde commence à se poser des questions, Kvara il appuie tout de suite sur le bouton "on", et ça change » débute Florent Gautreau dans l'After Foot de RMC.