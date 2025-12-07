Mercato - Barcelone : Surprise, il va recaler le PSG !

Alexis Brunet

Le mercato estival est encore loin d’avoir ouvert ses portes, mais le PSG commence à réfléchir à ce qu’il pourrait faire. Le club de la capitale se verrait bien recruter Marcus Rashford selon certaines sources, en tentant un échange avec Bradley Barcola. Malheureusement, l’Anglais devrait snober le champion de France car il préférerait rester du côté de Barcelone où il est actuellement prêté.

Dernièrement, de nombreuses rumeurs ont fait état d’une possible prolongation de Bradley Barcola au PSG. Le joueur de 23 ans est très apprécié par Luis Enrique, mais son avenir pourrait prendre un tournant totalement inattendu. En effet, un départ n’est pas à exclure.

Barcola pourrait rejoindre Manchester United Selon Keith Wyness, ancien directeur général d'Everton, d'Aston Villa et d'Aberdeen, qui a accordé une interview à Football Insider, le PSG ne serait pas fermé à l’idée de se séparer de Bradley Barcola. Le club de la capitale pourrait même proposer un échange à Manchester United pour mettre la main sur Marcus Rashford. « Eh bien, la nouvelle et l'évolution intéressante de cette histoire sont que le PSG prétend vouloir entrer en scène, et qu'il pourrait y avoir une sorte d'échange de joueurs avec Bradley Barcola, ce qui me semble logique pour United. Il est évidemment beaucoup plus jeune, n'est-ce pas ? Il a environ 23 ans, je crois. Et s'ils obtenaient Rashford et un échange de joueurs, cela conviendrait mieux à United que de le laisser partir pour une somme assez modeste. »