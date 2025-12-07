Il s'annonce à l'OM et retourne sa veste !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Passé par l'OM entre 2010 et 2015 avant de s'envoler vers le Mexique et devenir une légende des Tigres de Monterrey, André-Pierre Gignac avait affiché sa volonté de revenir à Marseille pour en devenir l'entraineur. Cependant, l'ancien buteur de l'OM a changé d'avis.

Entre 2010 et 2015, André-Pierre Gignac s'est imposé comme l'un des chouchous des Marseillais à l'OM. Après cinq belles saisons, il quitte finalement le club phocéen pour une destination inattendue. Gignac avait effectivement rejoint le Mexique et signant avec les Tigres de Monterrey. 10 ans plus tard, il ne regrette évidemment pas ce choix de vie puisqu'il est devenu une véritable légende du club.

Gignac de retour à l'OM ? Cependant, en 2018, André-Pierre Gignac affichait sa volonté de revenir à l'OM en tant qu'entraîneur. « Vu mon ambition de devenir entraîneur, j'espère vraiment avoir un rôle à jouer dans l'avenir, et venir avec un gros bagage à l'OM, ce serait quelque chose d'extraordinaire. Le must de ma vie », confiait-il à l'époque.