Il s'annonce à l'OM et retourne sa veste !

Passé par l'OM entre 2010 et 2015 avant de s'envoler vers le Mexique et devenir une légende des Tigres de Monterrey, André-Pierre Gignac avait affiché sa volonté de revenir à Marseille pour en devenir l'entraineur. Cependant, l'ancien buteur de l'OM a changé d'avis.
Entre 2010 et 2015, André-Pierre Gignac s'est imposé comme l'un des chouchous des Marseillais à l'OM. Après cinq belles saisons, il quitte finalement le club phocéen pour une destination inattendue. Gignac avait effectivement rejoint le Mexique et signant avec les Tigres de Monterrey. 10 ans plus tard, il ne regrette évidemment pas ce choix de vie puisqu'il est devenu une véritable légende du club.
Gignac de retour à l'OM ?
Cependant, en 2018, André-Pierre Gignac affichait sa volonté de revenir à l'OM en tant qu'entraîneur. « Vu mon ambition de devenir entraîneur, j'espère vraiment avoir un rôle à jouer dans l'avenir, et venir avec un gros bagage à l'OM, ce serait quelque chose d'extraordinaire. Le must de ma vie », confiait-il à l'époque.
Il change d'avis !
Dans une interview accordée à Téléfoot, André-Pierre Gignac a été relancé sur cette déclaration et il assure désormais qu'il ne veut plus devenir entraîneur : « Si c'est toujours le must de ma vie ? Disons qu'entraîneur non. Mais construire une équipe avec un pouvoir de décision, ça oui. Et si vraiment je suis fait pour ça et que je suis compétent dans ce domaine, le must du must ce serait de faire une équipe de l'OM championne là où je n'ai pas réussi en tant que joueur. Ce serait une belle revanche »