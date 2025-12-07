PSG - Transfert d’une star : C’est confirmé !

Pierrick Levallet

La première partie de saison a visiblement permis au PSG de prendre conscience de la nécessité de recruter dans le secteur offensif. Le club de la capitale explorerait donc quelques pistes pour cet hiver, mais également pour l’été prochain. Les dirigeants parisiens auraient notamment un certain Marcus Rashford dans son viseur.

En cette première partie de saison, le secteur offensif du PSG a été décimé par les blessures. Pendant plusieurs semaines, Luis Enrique n’a pu compter ni sur Ousmane Dembélé, ni sur Désiré Doué. Les dirigeants parisiens ont donc visiblement pris conscience du besoin de recruter pour offrir de nouvelles solutions offensives au coach espagnol.

Marcus Rashford brille au FC Barcelone Le PSG explorerait donc plusieurs pistes pour cet hiver, mais également pour l’été prochain. Il y a quelques jours, la presse étrangère évoquait encore un intérêt des Rouge-et-Bleu pour Marcus Rashford. Et la tendance semble se confirmer pour l’attaquant prêté par Manchester United au FC Barcelone.