Barcola - PSG : Son transfert décidé à Barcelone !

Comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité, le PSG cherche à prolonger le contrat de Bradley Barcola et lui aurait même fait une première offre. Elle n’a toutefois pas été acceptée et le club de la capitale se tient donc ouvert à n’importe quel scénario. L’hypothèse d’un échange avec Manchester United et Marcus Rashford a été évoquée, mais si ce dernier décide de rester au FC Barcelone, cela ne sera donc pas possible.
La saison dernière, Bradley Barcola est devenu l’un des joueurs majeurs du PSG. L’ancien Lyonnais a pris une grande importance à Paris et comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité, Luis Campos cherche donc à lui faire prolonger son contrat qui arrive à échéance au 30 juin 2028.
Barcola n’a pas encore accepté l’offre du PSG
Le PSG aurait d’ailleurs déjà proposé un nouveau contrat à Bradley Barcola, mais ce dernier n’a pas encore donné sa réponse. Son entourage souhaite prendre son temps et explorer toutes les possibilités. En Angleterre, Liverpool mais aussi Arsenal seraient très intéressés par l’international français.
Un échange Barcola-Rashford ?
D’après certaines sources dont TEAMTALK, en cas de non-prolongation de Bradley Barcola, le PSG penserait à un échange entre le Français et le joueur de Manchester United Marcus Rashford. Les Red Devils seraient également intéressés par l’ancien Lyonnais, mais c’est l’international anglais qui détient la clé de cette opération. En effet, s'il décide de rester du côté du FC Barcelona à qui il est prêté avec option d’achat, le Parisien ne pourra donc pas rejoindre les Mancuniens. Affaire à suivre…