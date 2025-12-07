Barcola - PSG : Son transfert décidé à Barcelone !

Alexis Brunet

Comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité, le PSG cherche à prolonger le contrat de Bradley Barcola et lui aurait même fait une première offre. Elle n’a toutefois pas été acceptée et le club de la capitale se tient donc ouvert à n’importe quel scénario. L’hypothèse d’un échange avec Manchester United et Marcus Rashford a été évoquée, mais si ce dernier décide de rester au FC Barcelone, cela ne sera donc pas possible.

La saison dernière, Bradley Barcola est devenu l’un des joueurs majeurs du PSG. L’ancien Lyonnais a pris une grande importance à Paris et comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité, Luis Campos cherche donc à lui faire prolonger son contrat qui arrive à échéance au 30 juin 2028.

Barcola n’a pas encore accepté l’offre du PSG Le PSG aurait d’ailleurs déjà proposé un nouveau contrat à Bradley Barcola, mais ce dernier n’a pas encore donné sa réponse. Son entourage souhaite prendre son temps et explorer toutes les possibilités. En Angleterre, Liverpool mais aussi Arsenal seraient très intéressés par l’international français.