Luis Enrique n' jamais vu ça de sa vie : Il annonce un grand joueur au PSG !

Présent en conférence de presse en marge du déplacement à San Mamès pour affronter l'Athletic Bilbao mercredi soir en Ligue des champions, Luis Enrique en a profité pour s'enflammer pour Warren Zaïre-Emery. L'entraîneur du PSG est bluffé par sa maturité.

Malgré un début de saison poussif, Warren Zaïre-Emery a profité des nombreuses absences, ainsi que de sa polyvalence pour obtenir un temps de jeu très important au PSG. Et le Titi monte clairement en puissance, comme en témoigne notamment son retour en équipe de France. De quoi impressionner Luis Enrique qui assure qu'il n'a jamais vu un joueur avec une telle maturité.

Luis Enrique est impressionné par Zaïre-Emery « C'est un des joueurs les plus matures que j'ai vu, c'est beau de voir un joueur avec ce caractère. Il peut s'améliorer partout mais je suis très content pour lui et il mérité ce qui lui arrive en ce moment. Il aide l'équipe en tant que latéral, milieu. C'est un joueur complet. Je suis content de l'avoir », confie-t-il en conférence de presse.