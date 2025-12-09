Séparation au PSG : La grosse annonce dans le vestiaire !

Axel Cornic

A la veille de la rencontre de Ligue des Champions contre l’Athletic Bilbao, Fabian Ruiz s’est présenté en conférence de presse. L’occasion pour le milieu de terrain d’évoquer la rencontre à venir, mais également de répondre aux questions concernant son avenir, alors que son contrat avec le Paris Saint-Germain se termine dans un an et demi.

Si le PSG a écrit une page de son histoire et est craint par toute l’Europe, c’est en grande partie grâce à la force de son milieu de terrain. Vitinha et Joao Neves ont reçu des nombreuses louanges ces derniers mois, mais le troisième élément de ce milieu a également été très important.

La renaissance de Fabian Ruiz Ce n’était pas gagné, parce que Fabian Ruiz n’avait vraiment pas convaincu depuis sa signature au PSG. Le déclic a finalement eu lieu avec l’arrivée de Luis Enrique, qui l’a totalement transformé et fait de lui un cadre important de l’équipe qui est allée décrocher la Ligue des Champions la saison dernière.