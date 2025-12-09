PSG - Zaïre-Emery : Une femme insultée sur les réseaux sociaux !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Aujourd'hui, ça va beaucoup mieux pour Warren Zaïre-Emery au PSG. Mais voilà que ces derniers mois, le Français a traversé une période de moins bien. pour expliquer cela, certains avaient émis des thèses à propos de sa relation amoureuse, aujourd'hui terminée, avec Océane Toussaint Dit Marseille, joueuse de l'équipe féminine du PSG. Et voilà que ça aujourd'hui des insultes à cette dernière.

Après 4 journées de Ligue des Champions, l'équipe féminine du PSG est dernière sur 18 avec 4 défaites en 4 matchs. Si une qualification pour les quarts de finale est encore possible pour Sakina Karchaoui et ses coéquipières, il faut absolument l'emporter ce mardi soir contre Louvain. A l'approche de cette rencontre, les joueuses du PSG ont alors voulu mobiliser les supporters, mais voilà qu'une polémique a éclaté.

Ça dérape sur les réseaux ! Tout est ainsi parti d'un message posté sur les réseaux sociaux du PSG. La gardienne parisienne Océane Toussaint Dit Marseille appelait à cette occasion les supporters à venir soutenir l'équipe pour le match contre Louvain. Mais voilà que ça a dégénéré dans les commentaires. En effet, parmi les nombreux messages, on peut notamment retrouver plusieurs insultes contre Océane Toussaint Dit Marseille. La raison ? Son ancienne histoire d'amour avec Warren Zaïre-Emery, lui reprochant d'être à l'origine des galères du milieu du PSG.