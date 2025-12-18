«Pas à la hauteur» pour l’OM : Le président fête un départ en public !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

A l’Olympique de Marseille, le changement c’est maintenant. Depuis quelque temps, Pablo Longoria pestait sur le manque de projection possible qu’offrait l’actuel centre d’entraînement à la Commanderie. Souhaitant développer le club, le président de l’OM a annoncé le déménagement au Prado en louant ce passage dans une nouvelle ère.

C’est simplement un secret de polichinelle tant Pablo Longoria a souligné l’entrave au développement de l’organisation OM qu’est devenu au fil des années le centre Robert-Louis Dreyfus, plus communément appelé la Commanderie. Trop petit, pas assez fonctionnel et empêchant donc un vrai pas en avant, le complexe sportif de l’OM va être abandonné.

«Les espaces à la Commanderie ne sont pas à la hauteur de ce que requièrent des organisations modernes d'un club» En effet, un déménagement au Prado est programmé dans les prochaines semaines. Une nouvelle qui réjouit le président de l’Olympique de Marseille qui a profité de son bilan de mi-saison, devenant traditionnel, pour évoquer ce changement qu’il attendait tant. « Le déménagement au Prado est prévu en février, mars. C'est un signal très important au club. Les espaces à la Commanderie ne sont pas à la hauteur de ce que requièrent des organisations modernes d'un club qui se projette sur l'avenir ».