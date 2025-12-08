Ophélie Meunier : La séparation sur M6 !

C'est un évènement pour M6 qui sera le diffuseur de la Coupe du monde l'été prochain. L'occasion pour Ophélie Meunier d'être encore une fois aux premières loges d'un évènement footballistique majeur après la Ligue des champions. La journaliste raconte d'ailleurs qu'elle retrouvera Xavier Domergue et Smaïl Bouabdellah après leur séparation dans la foulée du sacre du PSG.
Ophélie Meunier savoure ses retrouvailles avec le foot
« C’est un projet qui me fait rêver et qui m’honore, mais qui me challenge aussi. Il faut être à la hauteur. Pour mes dix ans à M6, la chaîne m’offre un cadeau incroyable parce que je ne suis évidemment pas prédestinée, en tant que journaliste société, à présenter le plus gros événement sportif du monde après les jeux Olympiques. Cela a un sens, car j’adore le football depuis 15 ans. Je suis également accro à l’émotion dans un stade », confiait-elle dans les colonnes du Figaro, avant de poursuivre.
«On s’était quittés en mai»
« À aucun moment je ne vais faire croire que je suis journaliste sportive. Je vais poser les questions que les gens se posent. J’apporterai de la proximité. Et je serai très bien entourée par Xavier Domergue et Smaïl Bouabdellah, deux «Rolls» du journalisme footballistique. On s’était quittés en mai, après la finale de la Ligue des Champions, sur un souvenir dingue et on a beaucoup de bonheur à se retrouver. Le 5 décembre, M6 retransmettra le tirage au sort de la Coupe du monde en direct, ce sera pour nous le top départ de l’aventure », ajoute Ophélie Meunier.