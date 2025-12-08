Ophélie Meunier : La séparation sur M6 !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

C'est un évènement pour M6 qui sera le diffuseur de la Coupe du monde l'été prochain. L'occasion pour Ophélie Meunier d'être encore une fois aux premières loges d'un évènement footballistique majeur après la Ligue des champions. La journaliste raconte d'ailleurs qu'elle retrouvera Xavier Domergue et Smaïl Bouabdellah après leur séparation dans la foulée du sacre du PSG.

Après la finale de la Ligue des champions, M6 diffusera l'autre évènement majeur du football : la Coupe du monde. L'occasion pour Ophélie Meunier d'être de nouveau aux côtés de Xavier Domergue et Smaïl Bouabdellah. Le trio s'était séparé après le sacre du PSG contre l'Inter Milan à Munich (5-0) comme le rappelle la journaliste.

Ophélie Meunier savoure ses retrouvailles avec le foot « C’est un projet qui me fait rêver et qui m’honore, mais qui me challenge aussi. Il faut être à la hauteur. Pour mes dix ans à M6, la chaîne m’offre un cadeau incroyable parce que je ne suis évidemment pas prédestinée, en tant que journaliste société, à présenter le plus gros événement sportif du monde après les jeux Olympiques. Cela a un sens, car j’adore le football depuis 15 ans. Je suis également accro à l’émotion dans un stade », confiait-elle dans les colonnes du Figaro, avant de poursuivre.