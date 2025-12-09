Zidane - Nouvelle histoire d’amour : La révélation en direct !

Amadou Diawara

Le 17 aout 1994, Zinedine Zidane a fait ses débuts avec l'équipe de France, et ce, en tant que joueur. En effet, le Ballon d'Or 98 est entré en jeu face à la République Tchèque, avant d'inscrire un doublé. Présent dans l'émission le Super Moscato Show ce lundi, Eric Di Meco s'est livré sur ce premier match de Zinedine Zidane chez les Bleus.

Zinedine Zidane a obtenu sa toute première sélection en Bleu le 17 aout 1994. Remplaçant au coup d'envoi de France - République Tchèque, le Ballon d'Or 98 a fait une entrée fracassante. Alors que les Tricolores étaient menés 2-0, Zinedine Zidane a inscrit un doublé en deux minutes, permettant à son équipe d'égaliser.

«Il est toujours pareil, discret et réservé, malgré une vie… » Présent dans l'émission le Super Moscato Show ce lundi, Eric Di Meco s'est prononcé sur la grande première de Zinedine Zidane en équipe de France. « Zizou, moi je l’ai vu débuter en équipe de France. Ce qui me fascine avec lui, c’est qu’il est toujours pareil, discret et réservé, malgré une vie… », a confié l'ancien international français (23 sélections) sur les ondes de RMC Sport.