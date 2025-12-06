Habib Beye viré : Le coup de théâtre inattendu !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Plus que jamais menacé après la défaite du Stade Rennais face à l’OGC Nice (1-2) le 26 octobre dernier, Habib Beye était annoncé proche d’un départ, avant d’être finalement conservé. Arnaud Pouille, président de Rennes, est revenu sur cette période et les raisons qui l’ont poussé à maintenir son entraîneur.

La défaite lors de la réception de l’OGC Nice (1-2) le 26 octobre dernier a marqué un tournant dans la saison du Stade Rennais. Habib Beye devait faire les frais du mauvais début de saison de son équipe et être évincé de son poste d’entraîneur, avant d’être finalement conservé. Depuis, son équipe est invaincue et reste sur quatre victoires consécutives avant d’affronter le PSG ce samedi soir.

« Le soir de Nice, une question se pose » « C'est sûr que, le soir de Nice, une question se pose, jusqu'au lundi en milieu d'après-midi », a confié Arnaud Pouille, dans un entretien accordé à L’Équipe. « Quelle que soit l'échelle de direction, tout le monde est sur la même réflexion : “Est-ce qu'on continue avec le coach ?” Il ne faut pas essayer de voir les problèmes là où il n'y en a pas. Les circonstances nous ont amenés à une réflexion commune. »