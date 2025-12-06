Habib Beye viré : Le coup de théâtre inattendu !

Plus que jamais menacé après la défaite du Stade Rennais face à l’OGC Nice (1-2) le 26 octobre dernier, Habib Beye était annoncé proche d’un départ, avant d’être finalement conservé. Arnaud Pouille, président de Rennes, est revenu sur cette période et les raisons qui l’ont poussé à maintenir son entraîneur.
La défaite lors de la réception de l’OGC Nice (1-2) le 26 octobre dernier a marqué un tournant dans la saison du Stade Rennais. Habib Beye devait faire les frais du mauvais début de saison de son équipe et être évincé de son poste d’entraîneur, avant d’être finalement conservé. Depuis, son équipe est invaincue et reste sur quatre victoires consécutives avant d’affronter le PSG ce samedi soir.
« Le soir de Nice, une question se pose »
« C'est sûr que, le soir de Nice, une question se pose, jusqu'au lundi en milieu d'après-midi », a confié Arnaud Pouille, dans un entretien accordé à L’Équipe. « Quelle que soit l'échelle de direction, tout le monde est sur la même réflexion : “Est-ce qu'on continue avec le coach ?” Il ne faut pas essayer de voir les problèmes là où il n'y en a pas. Les circonstances nous ont amenés à une réflexion commune. »
« Les joueurs ont aussi eu une part importante dans ce retournement »
Trois jours plus tard, après un match nul sur la pelouse de Toulouse (2-2), Arnaud Pouille a annoncé qu’Habib Beye était maintenu dans ses fonctions. « Le résultat était décevant, mais on avait montré de nouvelles choses. Quand je suis descendu dans le vestiaire, avant de prendre la parole sur Ligue 1+, pour lui dire qu'on avait toujours confiance, j'ai senti une libération dans son esprit. Je lui ai même dit qu'on allait battre Strasbourg. À ce moment-là, je pense, il ne se pose plus de questions sur sa situation. Et le groupe, d'ailleurs, avait besoin d'entendre ça. On était avec Loïc et Guillaume. Tous, au niveau de la gouvernance, on avait besoin de cette prise de position claire, nette, rapide. Et puis les joueurs ont aussi eu une part importante dans ce retournement. On est quand même l'équipe qui a le moins perdu (2 fois) depuis le début de la saison avec le PSG et je pense qu'on a switché, en espérant cultiver le succès », a ajouté le président du Stade Rennais.