Le Pen - Bardella : Zidane en guerre avec le RN !

À plusieurs reprises au cours de sa vie, Zinedine Zidane a affiché son opposition totale au Rassemblement National et à la famille Le Pen, aux élections présidentielles de 2002 et de 2017. Une guerre qui pourrait bien se poursuivre sur Jordan Bardella venait à son tour à se présenter en 2027... Explications.

Marine Le Pen étant pour l'instant dans l'incapacité de se présenter pour les prochaines élections présidentielles de 2027 en raison de sa condamnation judiciaire, c'est donc Jordan Bardella qui pourrait reprendre le flambeau pour le RN. Un parti que Zinedine Zidane n'a pas hésité à combattre médiatiquement à plusieurs reprises, et ce fut notamment le cas durant l'entre-deux tours de 2017 lorsque Marine Le Pen s'était qualifiée pour le deuxième tour.

« Je suis loin de ce Front National » Entraîneur du Real Madrid à cette époque, Zinedine Zidane avait pris la parole en conférence de presse afin de tacler le RN, comme il l'avait fait en 2002 avec Jean-Marie Le Pen : « Le message, c’est toujours le même, celui de 2002. Je suis loin de toutes ces idées-là, de ce Front National. Donc il faut éviter au maximum ça. Les extrêmes, ce n’est jamais bon », avait lâché Zidane.