Le Pen - Bardella : Zidane en guerre avec le RN !

À plusieurs reprises au cours de sa vie, Zinedine Zidane a affiché son opposition totale au Rassemblement National et à la famille Le Pen, aux élections présidentielles de 2002 et de 2017. Une guerre qui pourrait bien se poursuivre sur Jordan Bardella venait à son tour à se présenter en 2027... Explications.
Marine Le Pen étant pour l'instant dans l'incapacité de se présenter pour les prochaines élections présidentielles de 2027 en raison de sa condamnation judiciaire, c'est donc Jordan Bardella qui pourrait reprendre le flambeau pour le RN. Un parti que Zinedine Zidane n'a pas hésité à combattre médiatiquement à plusieurs reprises, et ce fut notamment le cas durant l'entre-deux tours de 2017 lorsque Marine Le Pen s'était qualifiée pour le deuxième tour.
« Je suis loin de ce Front National »
Entraîneur du Real Madrid à cette époque, Zinedine Zidane avait pris la parole en conférence de presse afin de tacler le RN, comme il l'avait fait en 2002 avec Jean-Marie Le Pen : « Le message, c’est toujours le même, celui de 2002. Je suis loin de toutes ces idées-là, de ce Front National. Donc il faut éviter au maximum ça. Les extrêmes, ce n’est jamais bon », avait lâché Zidane.
Le Pen lui répond
Quelques jours plus tard, sur BFM, Marine Le Pen avait rebondi à cette déclaration de Zidane en le taclant à son tour : « C’est son avis. Qu’est-ce que voulez que je vous dise, il peut donner des conseils en foot, il est assez bon il faut bien le dire, mais en politique ce n’est pas une certitude. Vous me direz, avec ce qu’il gagne, je comprends qu’il vote Macron, en même temps. Je suppose que Monsieur Zinedine Zidane a pas mal de capital financier et que donc il a tout intérêt probablement à l’élection de M. Macron pour préserver la richesse qu’il a pu obtenir, grâce à son talent ». Un style d'échange que l'on pourrait retrouver dans deux ans entre Zinedine Zidane et Jordan Bardella...