Mercato - PSG : La décision radicale pour séduire Deschamps ?

Pour le moment, Lucas Hernandez est un joueur du PSG. Mais le sera-t-il encore d’ici quelques jours à la clôture du marché des transferts ? Dans l’immédiat, un départ de l'international français n’est pas prévu, mais voilà qu’avec la Coupe du monde à la fin de la saison et afin d’intégrer le groupe de Didier Deschamps, Lucas Hernandez pourrait commencer à envisager un avenir loin du PSG.
Illia Zabarnyi recruté, ça fait donc un nouveau défenseur central au PSG. Dans ce secteur de jeu, les places sont chères. Pour certains, avoir du temps de jeu de la part de Luis Enrique s'annonce compliqué. Ça vaut notamment pour Lucas Hernandez. De quoi l’inciter à penser à un départ du PSG dans l’optique de disputer la Coupe du monde 2026 avec l’équipe de France de Didier Deschamps à la fin de la saison ?
« Des joueurs ont compris qu’ils n’allaient pas avoir beaucoup de temps de jeu »
A l’occasion de l’After Mercato de RMC, Fabrice Hawkins a évoqué l’avenir de Lucas Hernandez au PSG. C’est ainsi que le journaliste a expliqué comment la Coupe du monde pourrait influencer l’international français. « Des départs en défense centrale au PSG ? Ça peut bouger. Il y a des joueurs qui ont compris qu’ils n’allaient pas avoir beaucoup de temps de jeu », a-t-il d’abord fait savoir.
« Lucas Hernandez, il y a une Coupe du monde qui arrive à la fin de la saison »
Evoquant ensuite le cas de Lucas Hernandez, Fabrice Hawkins a confié : « Lucas Hernandez, il y a une Coupe du monde qui arrive à la fin de la saison. Est-ce qu’il veut la jouer ? S’il veut la jouer, le meilleur moyen c’est d’avoir du temps de jeu. Il ne devrait pas en avoir beaucoup au PSG ».