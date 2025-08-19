Mercato - PSG : La décision radicale pour séduire Deschamps ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Pour le moment, Lucas Hernandez est un joueur du PSG. Mais le sera-t-il encore d’ici quelques jours à la clôture du marché des transferts ? Dans l’immédiat, un départ de l'international français n’est pas prévu, mais voilà qu’avec la Coupe du monde à la fin de la saison et afin d’intégrer le groupe de Didier Deschamps, Lucas Hernandez pourrait commencer à envisager un avenir loin du PSG.

Illia Zabarnyi recruté, ça fait donc un nouveau défenseur central au PSG. Dans ce secteur de jeu, les places sont chères. Pour certains, avoir du temps de jeu de la part de Luis Enrique s'annonce compliqué. Ça vaut notamment pour Lucas Hernandez. De quoi l’inciter à penser à un départ du PSG dans l’optique de disputer la Coupe du monde 2026 avec l’équipe de France de Didier Deschamps à la fin de la saison ?

« Des joueurs ont compris qu’ils n’allaient pas avoir beaucoup de temps de jeu » A l’occasion de l’After Mercato de RMC, Fabrice Hawkins a évoqué l’avenir de Lucas Hernandez au PSG. C’est ainsi que le journaliste a expliqué comment la Coupe du monde pourrait influencer l’international français. « Des départs en défense centrale au PSG ? Ça peut bouger. Il y a des joueurs qui ont compris qu’ils n’allaient pas avoir beaucoup de temps de jeu », a-t-il d’abord fait savoir.