OM - Rabiot : «Une trompette», la grosse accusation contre De Zerbi !

Ce samedi après-midi, malgré l’absence d’Adrien Rabiot, l’OM s’est largement imposé face au Paris FC (5-2). A l’issue de la rencontre, Roberto De Zerbi a surpris tout le monde en ouvrant la porte à une réintégration de l’international Français au sein du groupe marseillais. De quoi susciter une grosse incompréhension du côté de Walid Acherchour.

Depuis vendredi dernier et sa bagarre avec Jonathan Rowe, Adrien Rabiot a été mis sur la liste des transferts par l’OM. Le milieu de terrain français était donc logiquement absent du groupe marseillais pour la réception du Paris FC ce samedi. Une première au Vélodrome, qui s’est soldée par une large victoire des locaux (5-2). A l’issue de la rencontre, Roberto De Zerbi a surpris tout le monde en ouvrant la porte à une réintégration de Rabiot dans le groupe.

De Zerbi ouvre la porte à Rabiot ! « Je ne mets jamais de croix sur les personnes. En ce qui concerne Rabiot, je n'ai encore pas parlé à Pablo (Longoria) et Medhi (Benatia) mais l'espoir que j'ai, et ce n'est pas seulement par rapport à la valeur du joueur, mais par rapport à la personne qu'il est. Mais même s'il a fait une erreur, j'espère qu'il y a la possibilité de repenser la chose, que les choses se remettent. Je ne suis pas quelqu’un qui claque les portes au nez. Je ne suis pas la seule personne à décider, le club passe avant le coach. Mais Adrien est quelqu’un de bien. Je lui ai donné un conseil, j’espère qu’il le suivra et qu’il me suivra », a ainsi confié le coach de l’OM.