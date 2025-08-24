Mercato : Le crack que l’OM veut vite faire signer !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

L’Olympique de Marseille a pu compter sur un Bilal Nadir en très grande forme pour s’imposer face au Paris FC ce samedi (5-2), au stade Vélodrome. Actuellement dans sa dernière année de contrat, le milieu marocain va prochainement reprendre les discussions avec ses dirigeants pour une prolongation, assortie d’une revalorisation salariale.

Si l’OM s’est largement imposé face au Paris FC (5-2) ce samedi au Vélodrome, le score reste flatteur pour les hommes de Roberto De Zerbi, qui ont vu leur adversaire du jour revenir au score à l’heure de jeu (2-2). Les entrées de Robinio Vaz, buteur, et de Bilal Nadir, double passeur décisif, furent importantes, pour le plus grand bonheur du public marseillais.

Bilal Nadir est dans sa dernière année de contrat L’OM a également de quoi être satisfait de ses minots, qui devraient se voir accorder du temps de jeu cette saison. Mais il faudra rapidement régler le cas Bilal Nadir à Marseille, car si Robinio Vaz est engagé jusqu’en juin 2028, le Marocain de 21 ans est actuellement dans sa dernière année de contrat.