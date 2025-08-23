Mercato - OM : Benatia annonce une offre légendaire... et se fait recaler !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Depuis quelques jours, le cas Adrien Rabiot met le feu à l'OM. Medhi Benatia est d'ailleurs sorti du silence à ce sujet, révélant notamment que le club phocéen a tout tenté pour prolonger le milieu de terrain français cet été. Au point de lui offrir un salaire jamais vu pour un joueur de l'OM.

Après la bagarre survenue dans le vestiaire dans la foulée de la défaite à Rennes, l’OM a décidé de prendre une décision radicale en plaçant sur la liste des transferts Jonathan Rowe et Adrien Rabiot. Une annonce qui a mis le feu sur le mercato, d’autant plus que le milieu de terrain français était l’un des meilleurs joueurs du club. À tel point que Medhi Benatia révèle avoir transmis une offre énorme à Adrien Rabiot pour qu’il prolonge.

Benatia annonce une offre jamais vue pour Rabiot « On lui a mis une offre sur la table depuis plus de deux mois et demi, qui était... Je ne sais même pas si quelqu'un à l'OM a déjà gagné ce salaire-là. Après, si Pablo qui veut rentrer dans les détails, c'est lui le président. Il vous dira s'il veut vous donner les détails », assure le directeur sportif de l'OM au micro de RMC Sport, avant de poursuivre.