OM - Départ de Rabiot : Feu vert, son remplaçant est trouvé ?

Alors qu’Adrien Rabiot est sur le départ après une altercation violente avec Jonathan Rowe, l’OM ne perd pas de temps pour lui trouver un remplaçant. En coulisses, les dirigeants marseillais s’activeraient autour d’un nom prestigieux : Dani Ceballos. Mis de côté au Real Madrid, l’Espagnol serait tenté par un nouveau défi, et le défi olympien ne le laisserait pas indifférent.

Adrien Rabiot est sur la sellette. Suite à sa bagarre avec Jonathan Rowe, le milieu français a été placé sur la liste des transferts, contraignant l’OM à envisager rapidement un plan B au milieu de terrain. C’est dans ce contexte que le nom de Dani Ceballos a surgi. Selon le journaliste Fabrizio Romano, le joueur du Real Madrid n’entre plus dans les plans de Xabi Alonso, qui ne l’a pas fait entrer en jeu face à Oviedo. Frustré, Ceballos a publié un message énigmatique sur ses réseaux sociaux : « Last Dance », laissant entendre un départ imminent.

Ceballos prêt à dire oui ? Selon La Minute OM, Dani Ceballos ne serait pas insensible à l’intérêt olympien. Mieux encore, il aurait été séduit par le projet présenté par la direction marseillaise. Des discussions sont en cours, notamment sur le plan salarial, où le joueur se dit prêt à consentir des efforts pour rejoindre la Ligue 1. À 29 ans, le milieu de terrain espagnol veut retrouver du temps de jeu et un rôle central dans une équipe ambitieuse. L’OM, qui participe à la Ligue des champions cette saison, peut lui offrir cette opportunité.