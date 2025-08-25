OM : De Zerbi a trouvé un renfort sorti de nulle part !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Auteur de son premier but de la saison contre le Paris FC samedi dernier, Robinio Vaz a brillé pour sa première au Vélodrome. À seulement 18 ans, l’attaquant, arrivé l'année dernière dans la cité phocéenne et longtemps freiné par une blessure, semble prêt à franchir un cap. Roberto De Zerbi croit en lui, et ses coéquipiers aussi.

Samedi, contre le Paris FC (victoire 5-2), Robinio Vaz a marqué les esprits. Entré en jeu en seconde période, le jeune attaquant n’a pas tardé à se signaler en transformant un penalty. Un moment fort, dans un stade Vélodrome qu’il découvrait pour la première fois cette saison. « C’est ma première de la saison au Vélodrome, je rentre, j’obtiens un penalty et je marque. Il n’y a pas plus beau ! Merci aux supporters », a-t-il déclaré avec émotion après la rencontre. Après une première saison freinée par une blessure, Vaz revient avec ambition sous le maillot de l'OM.

De Zerbi savoure son éclosion Prolongé jusqu’en 2028 par l’OM en janvier dernier, Robinio Vaz bénéficie de la pleine confiance de sa direction et de Roberto De Zerbi. Le technicien italien, qui l’évoque souvent comme un exemple dans le vestiaire, voit en lui un profil capable de dynamiser l’attaque marseillaise selon les informations de La Provence. Conscient de son potentiel, De Zerbi pourrait lui offrir plus de minutes cette saison, notamment en phase de rotation.