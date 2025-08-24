De Zerbi annonce une équipe de folie à l'OM !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Pour son premier match de la saison au Vélodrome, l’Olympique de Marseille a dominé le Paris FC (5-2), grâce à des performances collectives mêlant jeunesse et expérience. Pierre-Emerick Aubameyang a brillé, tandis que Bilal Nadir et Robinio Vaz ont confirmé leur montée en puissance, offrant à Roberto De Zerbi de solides pistes pour l’avenir du club.

Intertitre 1 Après le scandale de la bagarre opposant Adrien Rabiot à Jonathan Rowe, l’OM a affronté le Paris FC pour son deuxième match de Ligue 1. Dans ce contexte délicat, l’équipe a su se ressaisir et s’imposer 5-2. Pierre-Emerick Aubameyang a été la figure centrale de cette victoire, inscrivant un doublé et guidant les jeunes comme Bilal Nadir ou Robinio Vaz.

Débuts réussis au Vélodrome Ce match a permis à De Zerbi de constater que son groupe pouvait encaisser les turbulences et maintenir un niveau de performance élevé. Les supporters présents au Vélodrome ont pu apprécier une équipe qui combine expérience et dynamisme. En conférence de presse, le coach de l'OM a tenu à mettre en avant la performance collective, malgré la tension persistante autour de Rabiot.