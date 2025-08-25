OM : Accord annoncé, un transfert à 10M€ se précise

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Alors qu’Adrien Rabiot est poussé vers la sortie après son altercation avec Jonathan Rowe, l’OM s’active pour lui trouver un successeur. Le nom d’Andreas Pereira circule avec insistance du côté de la Commanderie. Mais à en croire la presse brésilienne, le milieu de terrain de 29 ans se rapprocherait d'un retour au pays.

L’OM cherche déjà à tourner la page Adrien Rabiot. Mis sur la liste des transferts après un épisode houleux en interne, l’international français pourrait quitter le club d’ici la fin du mercato. Pour le remplacer, les dirigeants marseillais ont activé plusieurs pistes, dont celle menant à Andreas Pereira.

De Zerbi valide un profil Selon ESPN, le milieu de 29 ans, sous contrat avec Fulham jusqu’en 2026, ne souhaite pas prolonger son aventure en Premier League. Roberto De Zerbi, convaincu par son profil technique et sa polyvalence, aurait validé cette option. Mais l'OM ne serait pas seul sur ce dossier Pereira.