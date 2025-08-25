OM : De Zerbi fait un choix historique !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Samedi après-midi, l'OM a renoué avec la victoire en battant le Paris FC (5-2) au Vélodrome. Pour l’occasion, Roberto De Zerbi avait aligné une composition d’équipe historique, puisque l’équipe ne comprenait aucun joueur de nationalité sportive française, une première depuis plus de vingt ans à Marseille.

Battu à Rennes (0-1) en ouverture de la Ligue 1, et plongée dans la crise avec la bagarre qui a suivi dans le vestiaire, l’OM avait l’obligation de l’emporter sur la pelouse du Vélodrome contre le Paris FC (5-2). Une mission remplie par le club phocéen, privé d’Adrien Rabiot, mis à l’écart après son altercation avec Jonathan Rowe, qui a pris la direction de Bologne ce dimanche.

Aucun joueur de nationalité sportive française au coup d’envoi La confrontation face au promu parisien a donné lieu à une composition d’équipe presque inédite à l’OM. Comme le souligne Opta, aucun joueur de nationalité sportive française n’a été aligné d’entrée par Roberto De Zerbi. Ce n’est que la deuxième fois dans l’histoire (depuis que le superordinateur dispose de ces données) que cela arrive à Marseille pour un match de Ligue 1, après le 8 août 2003 et un match contre l’AJ Auxerre.