OM : De Zerbi fait un choix historique !

Samedi après-midi, l'OM a renoué avec la victoire en battant le Paris FC (5-2) au Vélodrome. Pour l’occasion, Roberto De Zerbi avait aligné une composition d’équipe historique, puisque l’équipe ne comprenait aucun joueur de nationalité sportive française, une première depuis plus de vingt ans à Marseille.
Battu à Rennes (0-1) en ouverture de la Ligue 1, et plongée dans la crise avec la bagarre qui a suivi dans le vestiaire, l’OM avait l’obligation de l’emporter sur la pelouse du Vélodrome contre le Paris FC (5-2). Une mission remplie par le club phocéen, privé d’Adrien Rabiot, mis à l’écart après son altercation avec Jonathan Rowe, qui a pris la direction de Bologne ce dimanche.
Aucun joueur de nationalité sportive française au coup d’envoi
La confrontation face au promu parisien a donné lieu à une composition d’équipe presque inédite à l’OM. Comme le souligne Opta, aucun joueur de nationalité sportive française n’a été aligné d’entrée par Roberto De Zerbi. Ce n’est que la deuxième fois dans l’histoire (depuis que le superordinateur dispose de ces données) que cela arrive à Marseille pour un match de Ligue 1, après le 8 août 2003 et un match contre l’AJ Auxerre.
Les joueurs alignés par De Zerbi
L’Argentin Geronimo Rulli, le Panaméen Amir Murillo, l’Argentin Leonardo Balerdi, le Suisse Ulisses Garcia, le Danois Pierre-Emile Højbjerg, l’international algérien Amine Gouiri, l’Américain Timothy Weah, le Gabonais Pierre-Emerick Aubameyang et les Anglais CJ Egan-Riley, Angel Gomes et Mason Greenwood (qui va désormais représenter la sélection jamaïcaine) avaient débuté la partie face au Paris FC.