Mercato - OM : Rabiot «ne reviendra pas», la bombe balancée en direct !

Si l'OM a décidé de mettre Adrien Rabiot sur le marché des transferts suite à sa bagarre avec Jonathan Rowe, Roberto De Zerbi avait surpris tout le monde en évoquant une possible réintégration de l'international français. Le Français reportera-t-il le maillot olympien ? Alors que le retour de Rabiot fait actuellement l'objet d'une grosse interrogation, le principal intéressé pourrait décider d'aller voir ailleurs.

Suite à la rencontre face au Paris FC, Roberto De Zerbi avait surpris tout le monde concernant Adrien Rabiot. En effet, l'entraîneur de l'OM s'était dit en faveur d'une réintégration de l'international français, confiant : « Même s'il a fait une erreur, j'espère, et pas seulement pour la valeur du joueur mais aussi pour celle de la personne, qu'il y a les conditions pour réparer les choses (...) Je ne suis pas le seul à décider. Au contraire, c'est d'abord le club plus que l'entraîneur qui doit décider. Mais je tends la main à tout le monde. Si je peux aider à résoudre cette chose, je suis prêt à tout faire ».

« S’il a un peu d’intelligence, il se dit : « Je m’enfuis » » Après avoir placé Adrien Rabiot sur la liste des transferts, l'OM pourrait-il revenir sur sa décision ? Encore faut-il que l'international français souhaite également reporter le maillot du club phocéen. Et à ce propos, Ludovic Duchesne a émis de gros doutes en direct. En effet, au micro de RMC, le journaliste a expliqué concernant le cas Rabiot : « Il faut se mettre aussi du côté de Rabiot. Je le connais, je l’ai déjà interviewé, c’est un mec intelligent, un mec qui est posé. Il réfléchit. Il a une intelligence qu’on retrouve sur le terrain. Si tu vois cette affaire par son prisme et par son état d’esprit, tu n’as aucun doute qu’il ne reviendra pas. Tu ne peux pas revenir dans ce contexte avec tout ce qui a été dit. Le mec, s’il a un peu d’intelligence, il se dit : « Je m’enfuis » ».