OM - Rabiot : Un entraîneur réclame son transfert en privé !

A quelques jours de la fin du mercato, l’avenir d’Adrien Rabiot est sur toutes les lèvres. Écarté du groupe à l’OM, le milieu de terrain français attise les convoitises de nombreux clubs européens comme l’AC Milan. Si Massimiliano Allegri a nié tout contact avec le joueur, en interne, l’entraîneur italien souhaiterait voir son ancien joueur débarquer chez les Rossoneri.

Si récemment, Roberto De Zerbi lui a tendu la main, Adrien Rabiot n’a toujours pas fait son retour au sein du groupe de l’OM. Alors que le mercato estival prend fin dans quatre jours, le milieu de terrain marseillais pourrait changer d’équipe. Et une chose est sûre, l’international Français conserve une belle côte en Italie, où il pourrait notamment retrouver son ancien entraîneur Massimiliano Allegri, désormais en poste du côté de l’AC Milan.

Allegri ne veut pas parler de Rabiot Alors que les Rossoneri se déplacent à Lecce ce vendredi, l’entraîneur italien a été interrogé sur le cas Adrien Rabiot. « On ne s'est pas appelé récemment ni pendant les vacances. Adrien est un garçon pour qui j'ai de l'affection. Par ailleurs, quand il est arrivé à la Juventus en 2019, moi je suis parti, mais c'est un joueur de Marseille. La seule chose que je peux dire est que je suis lié d'affection à lui, parce qu'on a travaillé ensemble ensuite », a ainsi confié Massimiliano Allegri en conférence de presse ce jeudi.