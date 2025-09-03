Transfert au PSG : La pilule est passée, la grande déclaration dans les médias

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Le PSG a fait un choix fort pendant ce mercato estival. Se séparer du gardien avec lequel le club a remporté sa première Ligue des champions en 55 années d'existence, le tout, sous l'impulsion de Luis Enrique privilégiant le fait de mettre en avant un portier aux capacités de Lucas Chevalier. Après la rupture, le mariage avec Manchester City qui l'a rendu fou de joie.

« Quelqu'un a décidé que je ne pouvais plus faire partie du groupe ni contribuer aux succès de l'équipe ». Le 12 août dernier, par le biais d'une publication Instagram dans laquelle il partageait sa déception et le fait d'être « attristé » par son éviction, Gianluigi Donnarumma annonçait le terme de son aventure de quatre années au Paris Saint-Germain.

«Un moment très spécial et une grande fierté pour moi» Trois semaines se sont écoulées et un accord de transfert à 30M€ a été convenu entre le PSG ainsi que Manchester City. Un nouveau départ pour le champion d'Europe en club et en sélection dans un cador de Premier League. « Signer pour Manchester City est un moment très spécial et une grande fierté pour moi. Je rejoins une équipe regorgeant de talents de classe mondiale et dirigée par l'un des plus grands entraîneurs de l'histoire du football, Pep Guardiola. C'est un club que tous les joueurs de football du monde rêvent de rejoindre ».