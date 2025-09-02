Fin du calvaire au PSG : Après son transfert, il déballe tout

Après une année mouvementée, Randal Kolo Muani change une nouvelle fois de club. Prêté la saison dernière à la Juventus Turin, l'attaquant de 26 ans quitte le Paris Saint-Germain pour rejoindre Tottenham. Un prêt « sec » sans option d’achat, alors que le PSG espérait initialement inclure une clause de rachat. Arrivé en Angleterre, l'attaquant a évoqué ses premières impressions.
Randal Kolo Muani poursuit son tour d’Europe. Après Nantes, Francfort, Paris et Turin, l'attaquant s’offre une nouvelle aventure, cette fois en Angleterre, à Tottenham. Le PSG espérait négocier un prêt avec option d’achat non obligatoire, mais a finalement accepté de laisser partir son joueur chez les Spurs sans clause de rachat. Pour Kolo Muani, c’est l’occasion rêvée de se relancer dans un championnat qui l’attire depuis longtemps.
Les premiers mots de Kolo Muani à Londres
Lors d'un entretien accordé aux médias du club, le joueur s'est présenté aux fans anglais. « J'ai fait toutes mes classes en région parisienne et je suis ensuite allé à Nantes. J'ai été prêté à Boulogne-sur-Mer, puis je suis revenu à Nantes. Après Nantes, je suis parti à l'Eintracht Francfort, j'ai fait un an. J'ai signé au Paris-Saint-Germain et j'ai fait mes trois années. Sauf l'année dernière où j'étais prêté à la Juventus Turin.C'était un très bon souvenir, avec de très beaux fans qui poussent énormément. Je n'ai que des bons souvenirs et j'ai hâte de jouer et de les rencontrer. J'ai juste hâte de commencer. J'ai beaucoup vu ce Championnat à la télé, maintenant, j'y suis, j'ai vraiment hâte de pouvoir fouler les pelouses. Commencer à jouer et à montrer de quoi je suis capable pour mon nouveau club » a déclaré Kolo Muani.
Kolo Muani annonce la couleur
Au cours de cet entretien, le joueur qui appartient toujours au PSG a affiché sa motivation. « Je suis très content d'y jouer. Je suis très satisfait. Je suis très fier et j'ai vraiment hâte de rencontrer mes coéquipiers et tous les fans pour commencer à jouer. Je suis une personne qui se bat énormément pour le maillot et je me bats pour les fans, pour le club.Je connais déjà très bien l'entraîneur, on avait déjà discuté auparavant et il m'a parlé du projet et ça m'a vraiment attiré. Maintenant, c'est à moi de démontrer toutes mes qualités sur le terrain » a confié Kolo Muani ce mardi.