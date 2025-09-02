Fin du calvaire au PSG : Après son transfert, il déballe tout

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Après une année mouvementée, Randal Kolo Muani change une nouvelle fois de club. Prêté la saison dernière à la Juventus Turin, l'attaquant de 26 ans quitte le Paris Saint-Germain pour rejoindre Tottenham. Un prêt « sec » sans option d’achat, alors que le PSG espérait initialement inclure une clause de rachat. Arrivé en Angleterre, l'attaquant a évoqué ses premières impressions.

Randal Kolo Muani poursuit son tour d’Europe. Après Nantes, Francfort, Paris et Turin, l'attaquant s’offre une nouvelle aventure, cette fois en Angleterre, à Tottenham. Le PSG espérait négocier un prêt avec option d’achat non obligatoire, mais a finalement accepté de laisser partir son joueur chez les Spurs sans clause de rachat. Pour Kolo Muani, c’est l’occasion rêvée de se relancer dans un championnat qui l’attire depuis longtemps.

Les premiers mots de Kolo Muani à Londres Lors d'un entretien accordé aux médias du club, le joueur s'est présenté aux fans anglais. « J'ai fait toutes mes classes en région parisienne et je suis ensuite allé à Nantes. J'ai été prêté à Boulogne-sur-Mer, puis je suis revenu à Nantes. Après Nantes, je suis parti à l'Eintracht Francfort, j'ai fait un an. J'ai signé au Paris-Saint-Germain et j'ai fait mes trois années. Sauf l'année dernière où j'étais prêté à la Juventus Turin.C'était un très bon souvenir, avec de très beaux fans qui poussent énormément. Je n'ai que des bons souvenirs et j'ai hâte de jouer et de les rencontrer. J'ai juste hâte de commencer. J'ai beaucoup vu ce Championnat à la télé, maintenant, j'y suis, j'ai vraiment hâte de pouvoir fouler les pelouses. Commencer à jouer et à montrer de quoi je suis capable pour mon nouveau club » a déclaré Kolo Muani.