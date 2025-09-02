Mercato : Quatre joueurs annoncés au PSG, la décision inattendue

Le Paris Saint-Germain a vécu une fin de mercato mouvementée, marquée par une vague de départs importants. Gianluigi Donnarumma, Carlos Soler, Marco Asensio et Randal Kolo Muani ont quitté le club dans les dernières heures, dans le sillage de Milan Skriniar et Nordi Mukiele. Malgré cela, certains joueurs convoités ont choisi de poursuivre l’aventure à Paris.
S'il s'est montré timide dans son recrutement, le PSG a accéléré dans le sens des départs dans les dernières heures du mercato estival. Gianluigi Donnarumma, Carlos Soler, Marco Asensio et Randal Kolo Muani ont tous quitté le club, dans ce qui ressemble à un grand ménage décidé par la direction. Le gardien italien, le milieu espagnol et l’attaquant tricolore n’entraient plus dans les plans de Luis Enrique, et ont décidé de se relancer à l'étranger.
Le grand ménage a été fait
Ils rejoignent une liste de sortants déjà composée de Milan Skriniar, retourné en Turquie, et de Nordi Mukiele, parti à Sunderland. Ce dégraissage vise à rééquilibrer l’effectif et à alléger la masse salariale. Selon les informations du Parisien, cette liste aurait pu être encore plus grande si certains joueurs n'avaient pas décidé de rester au PSG.
Feuilleton terminé pour quatre joueurs
Selon Le Parisien, plusieurs membres de la formation parisienne très courtisés ont fait le choix de poursuivre l'aventure malgré un temps de jeu limité. C’est le cas de Lucas Hernandez, Lee Kang-In, Gonçalo Ramos et Lucas Beraldo. Tous ont été approchés, mais aucun n’a cédé aux appels extérieurs. Le staff du PSG compte sur eux pour épauler les cadres parisiens.