Mercato : Quatre joueurs annoncés au PSG, la décision inattendue

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Le Paris Saint-Germain a vécu une fin de mercato mouvementée, marquée par une vague de départs importants. Gianluigi Donnarumma, Carlos Soler, Marco Asensio et Randal Kolo Muani ont quitté le club dans les dernières heures, dans le sillage de Milan Skriniar et Nordi Mukiele. Malgré cela, certains joueurs convoités ont choisi de poursuivre l’aventure à Paris.

S'il s'est montré timide dans son recrutement, le PSG a accéléré dans le sens des départs dans les dernières heures du mercato estival. Gianluigi Donnarumma, Carlos Soler, Marco Asensio et Randal Kolo Muani ont tous quitté le club, dans ce qui ressemble à un grand ménage décidé par la direction. Le gardien italien, le milieu espagnol et l’attaquant tricolore n’entraient plus dans les plans de Luis Enrique, et ont décidé de se relancer à l'étranger.

Le grand ménage a été fait Ils rejoignent une liste de sortants déjà composée de Milan Skriniar, retourné en Turquie, et de Nordi Mukiele, parti à Sunderland. Ce dégraissage vise à rééquilibrer l’effectif et à alléger la masse salariale. Selon les informations du Parisien, cette liste aurait pu être encore plus grande si certains joueurs n'avaient pas décidé de rester au PSG.