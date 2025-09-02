Clash à 55M€ : Le PSG piégé par le clan Mbappé ?

Pierrick Levallet

La guerre continue entre Kylian Mbappé et le PSG. L’attaquant de 26 ans ne cesse de réclamer 55M€ à son ancien club depuis son départ au Real Madrid. Les Rouge-et-Bleu sembleraient d’ailleurs avoir été piégés par l’avocate du capitaine de l’équipe de France lors de l’accord passé entre les deux parties.

Depuis plus d’un an maintenant, Kylian Mbappé et le PSG se livrent une guerre incessante. L’attaquant de 26 ans continue de réclamer 55M€ à son ancien club. De leur côté, les dirigeants parisiens insistent toujours sur l’existence d’un accord passé entre les deux parties. Sauf que l’avocate du capitaine de l’équipe de France aurait profité d’une condition de ce terrain d’entente pour piéger les Rouge-et-Bleu.

L'avocate de Mbappé à l'origine de l'accord à 55M€ avec le PSG ? Dans un extrait du livre De l’enfer au paradis, les secrets des deux saisons qui ont changé l’histoire du PSG, publié ce mercredi, on peut apprendre que Me Delphine Verheyden serait à l’origine de l’accord passé entre le PSG et Kylian Mbappé. « L’avocate de Kylian Mbappé fait donc comprendre, dans sa lettre, que son client accepte de faire des concessions » peut-on lire dans un passage que RMC Sport a réussi à se procurer. Le clan Mbappé proposait alors une formule où le joueur acceptait de « réduire de 55 millions bruts les primes devant lui être versées lors de la saison 2023/2024 (correspondant aux 30 millions de prime de fidélité liée aux deux premières années de contrat et 25 millions de prime de signature), ceci représentant une économie de plus de 68 millions dans les comptes du club » et de « transposer le règlement de ce même montant à la saison 2024/2025 s’il devait être encore présent dans les effectifs à cette date ». Cependant, cette offre était soumise à quelques conditions. L’avocate de Kylian Mbappé faisait savoir au PSG que son client devait être « réintégré dans le groupe pour le match du 12 août 2023 et n’en soit plus sorti de toute la saison sportive », que l’avenant soit « signé au plus tard lundi 14 août à 12h » et que les deux parties devaient rédiger un communiqué commun annonçant la fin du différend.