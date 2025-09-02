Mercato - PSG : Kylian Mbappé annonce son départ... au téléphone !

Pierrick Levallet

Si l’aventure de Kylian Mbappé au PSG s’est terminée l’été dernier, son histoire n’est quant à elle pas achevée. L’attaquant de 26 ans réclame toujours 55M€ à son ancien club. Parti libre au Real Madrid lors de l’été 2024, le champion du monde 2018 avait d’ailleurs annoncé son départ au téléphone un an plus tôt.

Depuis plus d’un an maintenant, Kylian Mbappé et le PSG se livrent une guerre juridique. L’attaquant de 26 ans continue de réclamer 55M€ à son ancien club depuis qu’il est parti. Grâce au livre de Fabrice Hawkins, De l’enfer au paradis, les secrets des deux saisons qui ont changé l’histoire du PSG, publié ce mercredi, on peut d’ailleurs apprendre que la star qui évolue désormais au Real Madrid avait annoncé son départ à Nasser al-Khelaïfi au téléphone lors de l’été 2023.

Mbappé annonce son départ au PSG dans un entretien téléphonique ? « Le 11 août 2023, l’avocate de Kylian Mbappé, Maître Delphine Verheyden, adresse une lettre au secrétaire général du PSG Victoriano Melero (nommé directeur général en octobre 2024) au nom de son client. Elle stipule que la veille, un "nouvel entretien de plus d’une heure et demie a encore eu lieu téléphoniquement entre lui et le président Nasser al-Khelaïfi". Les deux hommes n’ont pas stoppé leurs échanges depuis que le joueur a annoncé ne pas vouloir activer son année supplémentaire » peut-on lire dans les extraits que RMC Sport a réussi à se procurer.